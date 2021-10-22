Задать вопросы 26 октября могут жители Каменска и Каменского района.

Начальник управления по надзору за процессуальной деятельностью СУ СК РФ по РО прокуратуры Ростовской области Александр Корабельников 26 октября проведет прием граждан.

Прием будет осуществляться 26 октября в режиме видеоконференции с 10.00 до 12.00 в Каменской прокуратуре (ул. Ленина, 2). То есть граждане будут находиться в помещении прокуратуры, А. Корабельников будет общаться с ними по видеосвязи.

Записаться на видеоконференцию необходимо заранее по телефону: 8 (86365) 7-26-09 или в городской прокуратуре (ул. Ленина, 2).