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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменской городской прокуратуре ответят на вопросы граждан

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власть

В Каменской городской прокуратуре ответят на вопросы граждан

В Каменской городской прокуратуре ответят на вопросы граждан

Опубликовано

Задать вопросы 26 октября могут жители Каменска и Каменского района.

Начальник управления по надзору за процессуальной деятельностью СУ СК РФ по РО прокуратуры Ростовской области Александр Корабельников 26 октября проведет прием граждан. 

Прием будет осуществляться 26 октября в режиме видеоконференции с 10.00 до 12.00 в Каменской прокуратуре (ул. Ленина, 2).  То есть граждане будут находиться в помещении прокуратуры, А. Корабельников будет общаться с ними по видеосвязи.

Записаться на видеоконференцию необходимо заранее по телефону: 8 (86365) 7-26-09  или в городской прокуратуре (ул. Ленина, 2).

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