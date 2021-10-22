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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске пройдет день льготной стерилизации кошек и собак

В Каменске пройдет день льготной стерилизации кошек и собак
Фото: domstrousam.ru

общество

В Каменске пройдет день льготной стерилизации кошек и собак

Опубликовано

В последний четверг месяца, 28 октября цены на стерилизацию и кастрацию домашних и безнадзорных собак и кошек будут снижены на треть.

Стерилизовать и кастрировать домашних и безнадзорных животных по льготной цене будут врачи из 17 ветклиник региона. В Каменске – в ветеринарной клинике, расположенной по ул. Пушкина, 27. Операции проводятся по предварительной записи. Подробности проведения акции уточняйте непосредственно в ветеринарной клинике по тел.: 8 (86365) 7-28-27. Остается добавить, что областная акция, в рамках которой каждый четверг месяца проводятся льготные операции продлится до конца 2021 года. 

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