В последний четверг месяца, 28 октября цены на стерилизацию и кастрацию домашних и безнадзорных собак и кошек будут снижены на треть.

Стерилизовать и кастрировать домашних и безнадзорных животных по льготной цене будут врачи из 17 ветклиник региона. В Каменске – в ветеринарной клинике, расположенной по ул. Пушкина, 27. Операции проводятся по предварительной записи. Подробности проведения акции уточняйте непосредственно в ветеринарной клинике по тел.: 8 (86365) 7-28-27. Остается добавить, что областная акция, в рамках которой каждый четверг месяца проводятся льготные операции продлится до конца 2021 года.