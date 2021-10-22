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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Осенние каникулы в каменских школах будут длиться две недели

В каменских школах останется только первая смена

образование

Осенние каникулы в каменских школах будут длиться две недели

Осенние каникулы в каменских школах будут длиться две недели

Опубликовано

Сроки были скорректированы с учетом эпидемиологической ситуации.

По информации начальника городского отдела образования Ольги Погребновой, каникулы в каменских школах начнутся 30 октября. Вновь дети сядут за парты в понедельник, 15 ноября.

— Дни с 30 октября по 7 ноября будут нерабочими, а с 8 по 14 ноября — каникулярными.  В общей сложности получится две недели. 

Большая просьба ко всем родителям и школьникам воздержаться в эти дни от посещения мест массового скопления людей и исключить выезд из региона, — обратилась к каменчанам начальник Гороо О. Погребнова.

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