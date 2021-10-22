Сроки были скорректированы с учетом эпидемиологической ситуации.

По информации начальника городского отдела образования Ольги Погребновой, каникулы в каменских школах начнутся 30 октября. Вновь дети сядут за парты в понедельник, 15 ноября.

— Дни с 30 октября по 7 ноября будут нерабочими, а с 8 по 14 ноября — каникулярными. В общей сложности получится две недели.

Большая просьба ко всем родителям и школьникам воздержаться в эти дни от посещения мест массового скопления людей и исключить выезд из региона, — обратилась к каменчанам начальник Гороо О. Погребнова.