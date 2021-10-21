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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России возможен рост заболеваемости из-за нового штамма

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здоровье

В России возможен рост заболеваемости из-за нового штамма

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По данным Роспотребнадзора, в России выявлены единичные случаи новой разновидности дельта-штамма AY.4.2 коронавируса, которая имеет вероятность широкого распространения.

Новый вариант коронавируса является одним из подвидов индийского штамма «дельта». Поскольку появление изначальной версии «дельта»-варианта вызвало серьезный рост заболеваемости, то предполагается, что AY.4.2 может дать дополнительный толчок к росту эпиднеблагополучия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.  

Ранее вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По прогнозам британских ученых новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия «дельты». Эксперты предполагают, что штамм AY.4.2 может оказаться самой заразной формой, обнаруженной с начала пандемии. 

По мнению К. Хафизова, предотвратить распространение нового штамма может только вакцинация, особенно тех лиц, кто еще не заражался коронавирусной инфекцией. 

В Великобритании AY.4.2 заразились 10% от всех пациентов с ковидом в стране. Многочисленные случаи заражения выявили в Шотландии. Единичные – в США, Израиле, России. В настоящий момент «дельта» доминирует над всеми вариантами COVID-19 в России.

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