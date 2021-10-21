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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Ростовской АЭС временно остановлен второй энергоблок

На Ростовской АЭС временно остановлен второй энергоблок
Фото: v-pravda.ru

происшествия

На Ростовской АЭС временно остановлен второй энергоблок

Опубликовано

В регионе в целом и в Каменске в частности, как заверил «Каменскспас», уровень радиации в норме.

В ночь на 21 октября работа энергоблока №2 Ростовской АЭС* была приостановлена из-за утечки пара. Парение зафиксировано из-за дефекта сварного шва на трубопроводе, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Росэнергоатома». Блок был остановлен для ремонтных работ. На данный момент радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений. По данным «Росэнергоатома», радиационный фон вокруг атомной станции соответствует естественному радиационному фону.

В Каменске уровень радиации также в норме. Это подтвердил начальник Управления по делам ГО и ЧС Юрий Плотников. Утренний замер дозиметром в центре города показал 4 микрорентгена в час (безопасный уровень до 20 микрорентген в час). Установленные по области датчики радиационной безопасности также не зафиксировали повышения радиации.

*Ростовская АЭС расположена в 16 км от города Волгодонска Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища.

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