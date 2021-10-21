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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дачных рейсов добавлять не будут

Каменскому ПАТП подарят два новых автобуса

архив

Дачных рейсов добавлять не будут

ПАТП. Фото из архива.

Дачных рейсов добавлять не будут

Опубликовано

Директор ОАО «Каменского ПАТП» Геннадий Ермольченко рассказал газете «ПИК», почему на маршруте № 13 в ближайшее время не будет меняться график движения и виды автобусов.

— Мы изучали наполняемость автобусов на этом маршруте и считаем, что направлять по маршруту № 13 автобусы большой вместимости нет нужды. Большого числа пассажиров каждый день не бывает. Также у «Каменского ПАТП» нет возможности увеличивать количество рейсов. При нынешней мизерной стоимости за проезд такая мера может не то что загнать предприятие в большие убытки, а остановить работу общественного транспорта вовсе, — пояснил Г. Ермольченко «ПИКу» в ответ на переданные ему просьбы от каменчан сделать утренний рейс автобуса № 13 от автовокзала в 7.29, вечерний от садов в 15.00 или 16.00 и направлять в это время автобусы большой вместимости.

Подробнее читайте в следующем номере газеты «ПИК».

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