Директор ОАО «Каменского ПАТП» Геннадий Ермольченко рассказал газете «ПИК», почему на маршруте № 13 в ближайшее время не будет меняться график движения и виды автобусов.

— Мы изучали наполняемость автобусов на этом маршруте и считаем, что направлять по маршруту № 13 автобусы большой вместимости нет нужды. Большого числа пассажиров каждый день не бывает. Также у «Каменского ПАТП» нет возможности увеличивать количество рейсов. При нынешней мизерной стоимости за проезд такая мера может не то что загнать предприятие в большие убытки, а остановить работу общественного транспорта вовсе, — пояснил Г. Ермольченко «ПИКу» в ответ на переданные ему просьбы от каменчан сделать утренний рейс автобуса № 13 от автовокзала в 7.29, вечерний от садов в 15.00 или 16.00 и направлять в это время автобусы большой вместимости.

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