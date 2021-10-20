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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области вводят дополнительные коронавирусные ограничения

Без сертификатов, справок и ПЦР-тестов на Дону никуда не пустят

власть

В Ростовской области вводят дополнительные коронавирусные ограничения

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В соответствующее постановление правительства внесен ряд изменений. Часть из них вступит в силу 20-го, часть – 30 октября.

Теперь жители области, выехавшие за ее пределы 20 октября и позднее, отсутствующие более 72 часов, по возвращении обязаны пройти ПЦР-тестирование и обеспечить режим самоизоляции до получения результата. Эта мера не касается граждан, осуществляющих транзитный проезд через область, а также тех, кто прибыл в командировку или имеет один из медицинских документов: о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-тест.
Снова приостанавливается деятельность детских игровых площадок, игровых комнат и развлекательных центров. Если ранее под запрет попали те, что работали в торговых центрах, то теперь все.
При посещении летних площадок и веранд предприятий общественного питания, а также театров и кинотеатров, музеев, домов культуры, санаториев, СПА-салонов, бассейнов, аквапарков, цирков людям старше 18 лет необходимо иметь при себе один из вышеперечисленных медицинских документов.
Студентов колледжей и техникумов обязали носить лицевые маски или респираторы. В вузах эта мера уже действует.
В 27 муниципалитетах (Каменск в их число не вошел) приостанавливается оказание плановой госпитализации пациентов, поскольку в этих территориях отмечена наиболее высокая загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях.
С 30 октября медицинские документы будут обязательны при входе и заселении в гостиницу.

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