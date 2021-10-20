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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске во дворе частного дома обнаружили останки человека

происшествия

В Каменске во дворе частного дома обнаружили останки человека

Рядом с вещами в наплечной сумке найдена крупная сумма денег, в том числе валюта.

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17 октября владельцы одного из частных домов на ул. Набережной, в котором они давно не были, обнаружили страшную находку. На металлической лестнице во дворе лежал труп человека, точнее — его останки. Рядом находилась сумка, в которой лежали вещи: зарядное устройство для мобильного телефона, зубная щетка, бахилы, лекарства и пр. Среди вещей также была обнаружена крупная сумма денег — купюры номиналом от 100 руб. до 5000 руб., в том числе валюта.

С целью установления личности назначена генетическая экспертиза, на которую потребуется от одного до двух месяцев. По данному факту проводится проверка, — комментирует заместитель руководителя следственного отдела по городу Донецку СУ СК РФ по Ростовской области Станислав Чубенко.

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