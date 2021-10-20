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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Приболевшую хуторянку доставил в больницу рейсовый автобус

Зимнее расписание автобусов в Каменске сдвинулось по срокам
Фото из архива.

общество

Приболевшую хуторянку доставил в больницу рейсовый автобус

Опубликовано

Утром 13 октября в автобусе № 123, следующем по х. Старой Станице в сторону Глубокого, стало плохо пожилой пассажирке.

Просто выпустить женщину на ближайшей остановке водитель Евгений Тарасов и кондуктор Наталья Бердянская не могли себе позволить — настолько критичным показалось им ее состояние.

Кондуктор тут же начала звонить в скорую помощь. Но там ей ответили, что приехать на вызов смогут лишь через час. Поэтому водитель принял решение довезти пассажирку до ближайшей больницы, в х. Старая Станица, прямо на автобусе.

Никто из пассажиров не возражал по поводу решения водителя, тем более что путь от ул. Буденного, по которой следовал автобус, до больницы составляет всего лишь около 1 км.

Водитель Е. Тарасов вернул автобус на маршрут лишь после того, как больная попала на больничный двор.

Подробнее читайте в свежем номере газеты «ПИК».

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