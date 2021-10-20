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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Президент Путин подписал указ о нерабочих днях

Президент Путин подписал указ о нерабочих днях

власть

Президент Путин подписал указ о нерабочих днях

Президент Путин подписал указ о нерабочих днях

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Согласно подписанному 20 октября указу, дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.

При этом регионы вправе продлить период нерабочих дней в зависимости от степени сложности обстановки с коронавирусом.

Кроме того, сегодня президент Владимир Путин предложил Правительству РФ рассмотреть вопрос об освобождении от работы сроком на два дня человека после прививки от коронавируса.

Напомним, инициатива ввести затяжные ноябрьские выходные с 30 октября по 7 ноября принадлежит вице-премьеру Т. Голиковой, которую она внесла на совещании оперштаба по коронавирусу 19 октября, обосновав, резким ростом количества заболевших коронавирусом в России. 

В Ростовской области также муниципалитетам рекомендовано ввести школьные каникулы с 25 октября на срок не менее 14 календарных дней.

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