Согласно подписанному 20 октября указу, дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.

При этом регионы вправе продлить период нерабочих дней в зависимости от степени сложности обстановки с коронавирусом.

Кроме того, сегодня президент Владимир Путин предложил Правительству РФ рассмотреть вопрос об освобождении от работы сроком на два дня человека после прививки от коронавируса.

Напомним, инициатива ввести затяжные ноябрьские выходные с 30 октября по 7 ноября принадлежит вице-премьеру Т. Голиковой, которую она внесла на совещании оперштаба по коронавирусу 19 октября, обосновав, резким ростом количества заболевших коронавирусом в России.

В Ростовской области также муниципалитетам рекомендовано ввести школьные каникулы с 25 октября на срок не менее 14 календарных дней.