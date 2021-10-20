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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Президент Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Нерабочие дни в России закончились

власть

Президент Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Президент Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Опубликовано

В ходе совещания в Правительстве РФ президент одобрил инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Глава государства отметил, что выходные будут введены с сохранением зарплаты. Кроме того, он призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября.

Напомним, идею ввести затяжные ноябрьские выходные с 30 октября по 7 ноября предложила вице-премьер Т. Голикова на совещании оперштаба по коронавирусу днем ранее в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России. Также с 30 октября она предложила  работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удаленку.

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