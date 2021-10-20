В ходе совещания в Правительстве РФ президент одобрил инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Глава государства отметил, что выходные будут введены с сохранением зарплаты. Кроме того, он призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября.

Напомним, идею ввести затяжные ноябрьские выходные с 30 октября по 7 ноября предложила вице-премьер Т. Голикова на совещании оперштаба по коронавирусу днем ранее в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России. Также с 30 октября она предложила работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удаленку.