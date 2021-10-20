С предложением ввести нерабочие дни для вакцинировавшихся жителей страны выступил президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания с членами российского правительства глава В. Путин призвал граждан активно вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, сообщает mk.ru. «У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться, но лучше вакцинироваться», — сказал глава государства. Также В. Путин отметил, что после прививки у него поднималась температура. «Побыть дома два дня – только на пользу пойдет», – заключил он.