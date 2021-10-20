Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

После вакцинации россияне могут получить два выходных

Каменск в ожидании противоковидной вакцины

здоровье

После вакцинации россияне могут получить два выходных

Опубликовано

С предложением ввести нерабочие дни для вакцинировавшихся жителей страны выступил президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания с членами российского правительства глава В. Путин призвал граждан активно вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, сообщает mk.ru. «У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться, но лучше вакцинироваться», — сказал глава государства. Также В. Путин отметил, что после прививки у него поднималась температура. «Побыть дома два дня – только на пользу пойдет», – заключил он.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 20 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 20 октября

Автор: 20.10.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске начали спасать от разрушения частный сектор

ЖКХ

В Каменске начали спасать от разрушения частный сектор

Амбулаторных пациентов с COVID-19 пообещали лечить бесплатно

здоровье

В Ростовской области обновлен суточный рекорд по заболеваемости ковидом

Каменчанам начали приходить «письма счастья» от налоговой

общество

Каменчанам начали приходить «письма счастья» от налоговой

В России предложили обновленные рекомендации по лечению ковида

здоровье

В России предложили обновленные рекомендации по лечению ковида

На выходных в Каменске сбили мотоциклиста

происшествия

На выходных в Каменске сбили мотоциклиста

Реклама
Вверх