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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Осенние каникулы в школах Ростовской области могут продлиться больше двух недель

В Каменске из-за вируса весенние каникулы пока не продлили

образование

Осенние каникулы в школах Ростовской области могут продлиться больше двух недель

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Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства. 

В сообщении идет речь о том, что в связи с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией главам муниципальных образований рекомендовано рассмотреть сроки начала каникул в общеобразовательных организациях. Каникулы разрешено объявить с 25 октября на период не менее 14 календарных дней. Конкретные сроки каникул будут установлены каждой образовательной организацией самостоятельно.

Будут ли изменены даты осенних каникул в каменских школах, пока не решено. По информации начальника отдела городского образования Ольги Погребновой, официальных писем из министерства образования к ним не поступало.

Напомним, что, согласно утвержденному ранее графику, каникулы у каменских школьников должны начаться с 30 октября, и продлятся они по 7 ноября. 

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