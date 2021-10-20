Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

В сообщении идет речь о том, что в связи с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией главам муниципальных образований рекомендовано рассмотреть сроки начала каникул в общеобразовательных организациях. Каникулы разрешено объявить с 25 октября на период не менее 14 календарных дней. Конкретные сроки каникул будут установлены каждой образовательной организацией самостоятельно.

Будут ли изменены даты осенних каникул в каменских школах, пока не решено. По информации начальника отдела городского образования Ольги Погребновой, официальных писем из министерства образования к ним не поступало.

Напомним, что, согласно утвержденному ранее графику, каникулы у каменских школьников должны начаться с 30 октября, и продлятся они по 7 ноября.