анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 20 октября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 42-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Невывозимая красота. Каменский двор, куда в марте этого года внезапно зашел губернатор Василий Голубев, вскоре осчастливили модерновой контейнерной площадкой с супер-пупер мусорными контейнерами. Но наша городская коммунальная система эту красоту не пощадила »2-3, 5
- Все сельские главы остались у власти. Ну, почти. После конкурса новый глава только у Красновской администрации. /14-15
- Каменск покинула ОБСЕ. Совершенно неожиданно для самих наблюдателей им не продлили мандат, и миссия ОБСЕ эвакуировалась из нашего города, где квартировала 7 лет. /4
- Последний год платим налог со скидкой. Понижающий коэффициент на уплату имущественных налогов достиг предела. С 2022-го платить будем по полной. »5
- Коронавирус сразил еще 375 каменчан. Каменск по-прежнему «желтеет» от ковида, в городе отмечается рост заболеваемости, в ГБ № 1 поступило новое оборудование… «ПИК» подводит итоги прошедшей недели. /3
- Ты знаешь, это хайп, детка! Четверо каменских деточек подросткового возраста решили просто сфотографироваться на кладбище. Ради прикола или, как сейчас модно, — ради хайпа. В итоге разрушили несколько надгробных памятников. И получили грандиозный хайп. /8
- Реакция на «шутку» пятнадцатилетнего подростка была скорой. 12 октября в чатах каменских родителей стали ходить слухи о терактах в школах. Взрослые к своему ужасу обнаружили, что страшные сообщения появились и в детских переписках. Все каменское родительское сообщество замерло, когда учителя школ стали объявлять в мессенджерах о закрытии учебных заведений. /8, 9
- Крупная щебенка лучше, чем овраг. 13 октября жителям улиц Халтурина и Башкевича подсыпали дорогу. Теперь они в сомнении — то ли радоваться, то ли огорчаться. Ведь понятно же — ненадолго. /10, 11
- Переписчик придет в синем шарфе. «ПИК» собрал актуальную информацию, как проводят перепись и, самое главное, как отличить переписчика от мошенника, чтобы не попасться на удочку тем, кто может воспользоваться данным мероприятием для собственной наживы. /12
- Обещали глубокую очистку Глубокой реки. На разработку документов по расчистке реки Глубокой в Каменском районе выделено более 6 млн рублей. 2021 год подходит к концу, а воз и ныне там… /14
- Такого Заводского нам больше не видать. «Мы сидим на фонтане. На старом, разрушенном. Там красиво», — сообщают зачастую подростки мкр. Заводского своим родителям. «Да, был когда-то фонтан. И сколько еще красивого было когда-то в поселке», — ностальгирует взрослое поколение. /24, 25