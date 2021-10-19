Новые госпитальные структуры располагаются на базе центральных районных больниц и функционируют с 18 октября.

Два новых ковидных госпиталя располагают 60 койками для пациентов с коронавирусом: 20 в Боковском районе и 40 в Тарасовском. По состоянию на 19 октября в области задействованы 5079 коек в 34 моногоспиталях, восемь из которых расположены в Ростове и 26 – в районах области, сообщает пресс-служба правительства РО. Также в стадии рассмотрения находится вопрос об открытии ковидных госпиталей в ряде территорий в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации.