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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Тарасовском и Боковском районах открыли ковидные госпитали

В Тарасовском и Боковском районах открыли ковидные госпитали

здоровье

В Тарасовском и Боковском районах открыли ковидные госпитали

Фото: donland.ru.

В Тарасовском и Боковском районах открыли ковидные госпитали

Опубликовано

Новые госпитальные структуры располагаются на базе центральных районных больниц и функционируют с 18 октября.

Два новых ковидных госпиталя располагают 60 койками для пациентов с коронавирусом: 20 в Боковском районе и 40 в Тарасовском. По состоянию на 19 октября в области задействованы 5079 коек в 34 моногоспиталях, восемь из которых расположены в Ростове и 26 – в районах области, сообщает пресс-служба правительства РО. Также в стадии рассмотрения находится вопрос об открытии ковидных госпиталей в ряде территорий в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации. 

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