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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каменскую городскую больницу поступило новое оборудование

В каменскую городскую больницу поступило новое оборудование

здоровье

В каменскую городскую больницу поступило новое оборудование

Опубликовано

Общая сумма, затраченная на приобретение медицинской техники, составила около 4,2 млн рублей.

11 единиц медицинской техники введены в эксплуатацию в поликлинике ГБ № 1 в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Установлены аппарат для исследования функций внешнего дыхания, портативный тонометр для измерения внутриглазного давления, 12-канальный электроэнцефалограф, электрокардиограф, автоматический рефрактометр, пневмотонометр и другая техника, позволяющая пациентам пройти более точную диагностику. Также в ГБ № 1 появился новый проявочный аппарат для рентгеновских снимков, что позволит обнаружить даже самые незначительные изменения.
Напомним, к поликлинике городской больницы № 1 прикреплено 15 830 человек.

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