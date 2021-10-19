Общая сумма, затраченная на приобретение медицинской техники, составила около 4,2 млн рублей.

11 единиц медицинской техники введены в эксплуатацию в поликлинике ГБ № 1 в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Установлены аппарат для исследования функций внешнего дыхания, портативный тонометр для измерения внутриглазного давления, 12-канальный электроэнцефалограф, электрокардиограф, автоматический рефрактометр, пневмотонометр и другая техника, позволяющая пациентам пройти более точную диагностику. Также в ГБ № 1 появился новый проявочный аппарат для рентгеновских снимков, что позволит обнаружить даже самые незначительные изменения.

Напомним, к поликлинике городской больницы № 1 прикреплено 15 830 человек.