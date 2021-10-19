19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила дни с 30 октября по 7 ноября сделать нерабочими в связи со сложной ситуацией по коронавирусу.

Регионам с наиболее острой ситуацией она предложила объявить выходные уже с 23 октября.

«Это не просто введение нерабочих дней, но и одновременное введения допуска переболевших граждан и вакцинированных граждан на объекты при предъявлении QR-кода», — добавила Голикова, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, сообщает «Российская газета».

Кроме того, Т. Голикова предложила работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удаленку.

Премьер-министр М. Мишустин предложение поддержал. Одобрит ли это предложение президент В. Путин, станет известно в ближайшие часы.