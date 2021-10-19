Документальный фильм расскажет о преступлениях донских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает правительство РО.

Рабочее название киноленты «Биология предательства», а режиссирует картину Руслан Кечеджиян. Он обращается к жителям региона: «Если в семье есть человек, который лично помнит преступления коллаборационистов, или пострадал от рук предателей, а также те, кто готов говорить о своих родственниках в рядах коллаборационистов, пожалуйста, обратитесь к нам, для нас это очень важно. Живые свидетели тех событий для нас очень важны». Предположительно фильм выйдет в сентябре 2022 года.