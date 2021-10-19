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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону стартовали съемки фильма о предателях

На Дону стартовали съемки фильма о предателях

культура

На Дону стартовали съемки фильма о предателях

На Дону стартовали съемки фильма о предателях

Опубликовано

Документальный фильм расскажет о преступлениях донских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает правительство РО.  

Рабочее название киноленты «Биология предательства», а режиссирует картину Руслан Кечеджиян. Он обращается к жителям региона: «Если в семье есть человек, который лично помнит преступления коллаборационистов, или пострадал от рук предателей, а также те, кто готов говорить о своих родственниках в рядах коллаборационистов, пожалуйста, обратитесь к нам, для нас это очень важно. Живые свидетели тех событий для нас очень важны». Предположительно фильм выйдет в сентябре 2022 года. 

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