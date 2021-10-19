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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские театралы отмечены дипломами межрегионального конкурса

Каменские театралы отмечены дипломами межрегионального конкурса

культура

Каменские театралы отмечены дипломами межрегионального конкурса

Опубликовано

Каменский моноспектакль «В ритме регтайм» собрал восторженные отзывы жюри и зрителей на фестивале «Театральная пристань», который проходил с 7 по 10 октября в Каргополе Архангельской области.

В фестивале приняли участие постановки из восьми городов четырех федеральных округов. Из 150 представленных на конкурс спектаклей отобрали 12, в том числе и моноспектакль по рассказам О. Генри «В ритме регтайм» в исполнении каменчанина Юрия Шкодина. Режиссером-постановщиком выступила руководитель театрального коллектива «Вдохновение» ДК им. Маяковского Вера Токмакова. По итогам конкурса постановка была удостоена дипломов «За воплощение зарубежной классической литературы на любительской сцене» и «За актерское мастерство».

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