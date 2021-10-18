18 октября представители Росстата обошли несколько пятиэтажек на улицах Парковой, Строителей и Больничной в мкр. Заводском.

Вопросы, которые задавали переписчики, одетые в голубые жилеты с символикой переписной кампании, касались количества постоянно проживающих в квартире людей, их возраста, образования, места рождения, национальности, родного языка. Такие вопросы, как вероисповедание или место работы, их не интересовали.

Корреспондент «ПИКа», к которому девушки-волонтеры тоже заглянули, отметил, что на одной из них был шарф с надписью «Всероссийская перепись населения 2020». Возможно, такие были выпущены еще до пандемии. Напомним, что перепись намечалась на прошлый год, но была перенесена в связи со сложной эпидобстановкой.