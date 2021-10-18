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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области обновлен новый максимум по заболеваемости ковидом

Плюс один случай коронавируса в Донецке

здоровье

В Ростовской области обновлен новый максимум по заболеваемости ковидом

В Ростовской области обновлен новый максимум по заболеваемости ковидом

Опубликовано

Только за минувшие выходные 16 и 17 октября на Дону зарегистрированы 1 149 новых случаев COVID-19. 18 октября не стал исключением – рекордные 586 заболевших в 55 городах и районах региона.

По данным Роспотребнадзора, в субботу, 16 октября, было выявлено 570 случаев заболевания, 17-го – 579, 18-го – 586. Таких значений область не достигала в предыдущие волны коронавируса. Инфекция мутирует, становится агрессивнее и увеличивает смертность – за последние три дня скончались 89 пациентов, в основном пенсионеры. 

По состоянию на 18 октября общее число заболевших составило 148 234 человека. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.    

Среди новых заболевших 39,3% в возрасте от 18 до 45 лет; 27,6% – от 46 до 65 лет; 12,1% –  от 66 до 79 лет; 2,9% – старше 80 лет; 18,1% – дети, сообщается на сайте правительства РО. 

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