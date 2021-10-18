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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону ожидается резкое похолодание

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общество

На Дону ожидается резкое похолодание

Опубликовано

Стабильного бабьего лета в Ростовской области, скорее всего, не предвидится. Погода продолжает удивлять сюрпризами. 

Так, прошедшие выходные, 16 и 17 октября, подарили дончанам почти летние +17…+19 градусов. Таким значениям зацепиться бы на неделю, но нет. Понижение градуса стартовало с понедельника, 18 октября. По прогнозам синоптиков, воздух в дневные часы прогреется до +14…+17, осадков не ожидается. А уже во вторник и среду, 19 и 20 октября, нам обещают +7…+9 и небольшой дождь. В пятницу, 22 октября, резко потеплеет до +18…+19. Тепло задержится на субботний выходной, после чего опять резко похолодает. Ветреная погода ожидается 22 октября, предполагаемая скорость ветра до 15 м в секунду.    

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