Теперь каждый житель страны сможет узнать о том, достигнут ли в его родном регионе коллективный иммунитет, а также получить сведения об эпидобстановке и ограничениях.

С 16 октября на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф размещен счетчик вакцинации от COVID-19, и тепловая карта ситуации с коронавирусом нового типа в регионах страны. Данные будут меняться еженедельно, сообщается на портале.

Узнать цифры по вакцинации можно в пунктах: «Вакцинация первым компонентом» и «Полностью законченная вакцинация». Показатель коллективного иммунитета отражен как для всей России, так и для каждого отдельного региона.

На интерактивной тепловой карте размещены оперативные данные по заболеваемости ковидом в регионах, что позволит оценить, насколько напряженной является эпидемиологическая ситуация в каждом из них, а также ознакомиться с действующими в конкретной местности ограничениями. Предоставленные данные позволят сориентироваться, например, тем, кто задумал поездку или путешествие.

А пока, заболеваемость в Ростовской области неуклонно растет: по состоянию на 16 октября число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось на 570 человек. Такой цифры регион достиг впервые. За прошедшие сутки от болезни скончались 33 человека.