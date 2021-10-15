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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области обновлен суточный рекорд по заболеваемости ковидом

Амбулаторных пациентов с COVID-19 пообещали лечить бесплатно

здоровье

В Ростовской области обновлен суточный рекорд по заболеваемости ковидом

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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 567 человек. Коэффициент распространения инфекции достиг 1,05. 

Суточный показатель – 567 заболевших – зарегистрирован в области впервые и является максимальным с начала пандемии. Наибольшее количество заболевших по состоянию на 15 октября выявлено в Ростове (194 чел.), Волгодонске (19), Таганроге (19), Шахтах (19) и Новочеркасске (18). В Каменске – 11 человек. Такие данные приводит правительство РО. Среди новых заболевших 34,2% — в возрасте от 18 до 45 лет; 29,6% — от 46 до 65 лет; 12,5% — от 66 до 79 лет; 3,9% — старше 80 лет; 19,8% — дети. 

За прошедшие сутки на Дону скончался 31 человек: 24 женщины и 7 мужчин.

По прежнему острой ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекции остается в целом по России. 15 октября, согласно официальным данным, в нашей стране впервые зарегистрировали больше 32 тыс. случаев COVID-19 и 999 смертей. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 7 925 176 человек, из них 221 313 скончались. 

По мнению специалистов, исправить ситуацию со смертностью может только вакцинация. По данным Минздрава РФ, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах – непривитые.

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