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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России предложили обновленные рекомендации по лечению ковида

В России предложили обновленные рекомендации по лечению ковида

здоровье

В России предложили обновленные рекомендации по лечению ковида

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Минздрав РФ утвердил тринадцатую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. 

В новой версии рекомендаций обновлена информация, которая касается лекарственной терапии. В частности,  уточнены возможности использования в лечении новой коронавирусной инфекции моноклональных антител. Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания. 

Помимо этого, разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения. Представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах. Усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию.  

Новая версия методрекомендаций будет использоваться в клинической практике. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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