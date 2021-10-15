Минздрав РФ утвердил тринадцатую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

В новой версии рекомендаций обновлена информация, которая касается лекарственной терапии. В частности, уточнены возможности использования в лечении новой коронавирусной инфекции моноклональных антител. Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания.

Помимо этого, разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения. Представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах. Усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию.

Новая версия методрекомендаций будет использоваться в клинической практике. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.