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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске возобновит работу банно-прачечный комбинат

В Каменске возобновит работу банно-прачечный комбинат

общество

В Каменске возобновит работу банно-прачечный комбинат

В Каменске возобновит работу банно-прачечный комбинат

Опубликовано

Городская баня, которая простояла в закрытом состоянии год, начнет функционировать после покупки котла.

На муниципальную баню был повешен замок после того, как в негодность пришел главный котел. Руководство банно-прачечного комбината пыталось его починить, но безуспешно. Поэтому остро возник вопрос в покупке нового. Своих средств у предприятия не оказалось. Администрацией города было принято решение о выделении МУП* 1.5 млн руб. на покупку котла. Оставалось лишь пройти согласование в городской думе. У депутатов возникли разногласия по поводу необходимости покупки котла и нужности самой бани для города.

Меж тем просьбы каменчан о возобновлении работы городской бани дошли до приемной президента РФ В. Путина, спустились в правительство региона… Ну и дальше, точнее — ниже.

С горем пополам и шумными спорами депутаты согласовали выделение средств на котел уже в этом году. Следующий шаг — объявление аукциона на закупку оборудования.

Подробности с последнего дискуссионного заседания думы, в том числе о принятии решения о бане читайте в свежем номере «ПИКе» от 13 октября.

*Муниципальное унитарное предприятие.

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Автор: 13.10.2021
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