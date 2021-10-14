13 октября на ул. Халтурина наконец начался хоть какой-то ямочный ремонт.

Участок между переулками Башкевича и Ермаковским, где дорогу давно смыло дождями, отсыпали щебнем.

Местные жители, безусловно, благодарны дорожникам — теперь к здешним дворам смогут подъехать такси и скорая, однако в эффективности работ люди сомневаются: как бы дождями не смыло.

Отметим, публикации о проблеме этой улицы, а также непроходимого участка пер. Башкевича с огромными оврагами выходили в газете «ПИК» в сентябре дважды. К решению местной дорожной проблемы тогда подключились депутаты городской думы Евгений Батраков и Сергей Мерецкий.

Подробнее читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 20 октября.