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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске начали спасать от разрушения частный сектор

В Каменске начали спасать от разрушения частный сектор

ЖКХ

В Каменске начали спасать от разрушения частный сектор

Опубликовано

13 октября на ул. Халтурина наконец начался хоть какой-то ямочный ремонт.

Участок между переулками Башкевича и Ермаковским, где дорогу давно смыло дождями, отсыпали щебнем.
Местные жители, безусловно, благодарны дорожникам — теперь к здешним дворам смогут подъехать такси и скорая, однако в эффективности работ люди сомневаются: как бы дождями не смыло.
Отметим, публикации о проблеме этой улицы, а также непроходимого участка пер. Башкевича с огромными оврагами выходили в газете «ПИК» в сентябре дважды. К решению местной дорожной проблемы тогда подключились депутаты городской думы Евгений Батраков и Сергей Мерецкий.

В Каменске начали спасать от разрушения частный сектор

Подробнее читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 20 октября.

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Автор: 13.10.2021
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