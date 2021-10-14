15 октября стартует Всероссийская перепись населения, которая продлится ровно месяц.

Эта кампания переписи проводится тремя способами:

традиционно — через переписчика на дому, ответив на вопросы анкеты.

самостоятельно прийти на переписной участок или в многофункциональный центр (МФЦ).

онлайн на портале «Госуслуги».

Последний — заочный — способ переписи применяется в России впервые. Но, даже если человек переписался онлайн на сайте «Госуслуги», переписчик-волонтер все равно может позвонить в дверь — в таком случае ему надо просто показать QR-код, подтверждающий ваше посещение переписи на «Госуслугах».

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения станут известны в апреле 2022 года. Окончательные итоги будут опубликованы в IV квартале 2022 года.

Как отличить переписчика от мошенника, читайте в «ПИКе» от 20 октября.