Имущественные налоги за прошлый год горожане должны заплатить до 1 декабря текущего года.

Рассылка уведомлений для уплаты физлицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество стартовала в сентябре.

Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года. Квитанции приходят в личный кабинет с уведомлением на электронную почту или, людям, далеким от интернета, — в реальный почтовый ящик.

Федеральная налоговая служба (ФНС) до конца октября завершит рассылку физлицам налоговых уведомлений по имущественным налогам. Те собственники транспортных средств и объектов недвижимости, кто не получит сообщения, должны будут самостоятельно подать необходимые сведения, сообщает пресс-служба ФНС. Информацию необходимо предоставить до 31 декабря. В случае нарушения этих сроков может быть наложен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.