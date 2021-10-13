4 ноября Россия отмечает День народного единства. Праздничные выходные растянутся на четыре дня.

Поскольку 4 ноября (День народного единства), выпадает в этом году на четверг, то, чтобы не нарушать целостность выходных, был сделан перенос с нерабочей субботы, 2 января на пятницу 5 ноября. Добавим к этому наши законные выходные – субботу 6 ноября и воскресенье 7 ноября, и в итоге получим четыре дня отдыха: с 4 по 7 ноября. В этой связи первая рабочая неделя ноября будет трехдневной: с 1 по 3 ноября (короткий рабочий день). На работу идем с понедельника, 8 ноября.