13 октября в Каменске-Шахтинском и Каменском районе закрыты все учебные заведения.

Сообщения о том, что в школах объявлены санитарные дни и детей не будут принимать, родители стали получать уже поздним вечером 12 октября.

Родительские чаты заполонили сообщения примерно такого содержания: «Приносим извинения, но информация поступила только что. Завтра дети в школу не приходят!»

О том, что сегодня они не учатся, сообщили и каменским студентам.

— Было принято общее решение, что 13 октября не работают все школы Каменска и Каменского района, а также техникумы, колледжи и институты, — подтвердили «ПИКу» в учебных заведениях.

Параллельно этим сообщениям в родительских группах, студенческих и школьных чатах участники стали пересылать друг другу аудиозапись, на которой подросток заявляет, что якобы ему известно о том, что группа студентов одного из каменских ссузов собирается устроить теракты в школах. Эта же запись была опубликована в одном из городских пабликов, за час она успела набрать больше тысячи просмотров и десятки комментариев.

Оказалось, что аудиозапись принадлежит подростку из Старой Станицы. Парень решил таким образом пошутить.

Установлено лицо, распространившее фейк. Это 15-летний подросток. Обстоятельствами создания и распространения ложной информации сейчас занимаются правоохранительные органы. Оценка его действий будет дана в соответствии с уголовным кодексом, который предусматривает в таких случаях ответственность либо по ч. 3 ст. 207 УК РФ, либо по ст. 207.1 УК РФ* — за публичное распространение ложной информации и создание массовых волнений среди граждан, — сообщили «ПИКу» в правоохранительных органах.

* УК РФ Статья 207 – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».