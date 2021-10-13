Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске вычислили 15-летнего подростка, «пошутившего» про теракты

В Каменске вычислили 15-летнего подростка, «пошутившего» про теракты

происшествия

В Каменске вычислили 15-летнего подростка, «пошутившего» про теракты

Опубликовано

13 октября в Каменске-Шахтинском и Каменском районе закрыты все учебные заведения.

Сообщения о том, что в школах объявлены санитарные дни и детей не будут принимать, родители стали получать уже поздним вечером 12 октября.
Родительские чаты заполонили сообщения примерно такого содержания: «Приносим извинения, но информация поступила только что. Завтра дети в школу не приходят!»
О том, что сегодня они не учатся, сообщили и каменским студентам.

— Было принято общее решение, что 13 октября не работают все школы Каменска и Каменского района, а также техникумы, колледжи и институты, — подтвердили «ПИКу» в учебных заведениях. 

Параллельно этим сообщениям в родительских группах, студенческих и школьных чатах участники стали пересылать друг другу аудиозапись, на которой подросток заявляет, что якобы ему известно о том, что группа студентов одного из каменских ссузов собирается устроить теракты в школах. Эта же запись была опубликована в одном из городских пабликов, за час она успела набрать больше тысячи просмотров и десятки комментариев.

Оказалось, что аудиозапись принадлежит подростку из Старой Станицы. Парень решил таким образом пошутить.

Установлено лицо, распространившее фейк. Это 15-летний подросток. Обстоятельствами создания и распространения ложной информации сейчас занимаются правоохранительные органы. Оценка его действий будет дана в соответствии с уголовным кодексом, который предусматривает в таких случаях ответственность либо по ч. 3 ст. 207 УК РФ, либо по ст. 207.1 УК РФ* — за публичное распространение ложной информации и создание массовых волнений среди граждан, — сообщили «ПИКу» в правоохранительных органах.

* УК РФ Статья 207 – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 13 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 13 октября

Автор: 13.10.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске вычислили 15-летнего подростка, «пошутившего» про теракты

происшествия

В Каменске вычислили 15-летнего подростка, «пошутившего» про теракты

В Каменске водитель автобуса умер на железнодорожном переезде

происшествия

В Каменске водитель автобуса умер на железнодорожном переезде

Каменску назначили нового исполняющего обязанности прокурора

власть

Каменску назначили нового исполняющего обязанности прокурора

Каменская прокуратура проверила выплаты стоматологам

власть

Каменская прокуратура проверила выплаты стоматологам

Мост на трассе М4 «Дон» через Северский Донец добили большегрузы

транспорт

3 млрд рублей необходимо на новый мост на трассе М4 «Дон»

Реклама
Вверх