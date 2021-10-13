Накануне в городе было принято решение, что 13 октября не будут работать все школы Каменска и Каменского района, а также вузы и ссузы.

В учебных заведениях сообщили, что с 14 октября занятия во всех учебных заведениях вновь возобновляются и продолжатся в штатном режиме.

Напомним, 12 октября 15-летний подросток сообщил о возможных терактах в школах, которые якобы запланировали студенты. Аудиозапись широко распространилась в соцсетях и взбудоражила весь город. Не отреагировать на подобные угрозы, даже если они кажутся неправдоподобными, ни власти, ни силовики не имеют права. Поэтому учебные заведения закрыли «на санитарную обработку», о чем оперативно по телефонам и в соцсетях информировали родителей и учащихся.

Как выяснилось позже, девятиклассник из Старой Станицы таким образом «пошутил». Личность подростка в тот же день была установлена.

По факту произошедшего правоохранителями проводится проверка. Согласно УК РФ, ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена статьей 207. Это наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей или лишение свободы до 10 лет.