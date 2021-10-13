Золото народному хореографическому коллективу «Офелия» принесли массовые постановки, солисты и дуэты.

Международный конкурс, в котором приняли участие юные каменчане, проходил в субботу, 9 октября, в ростовском ДК «Ростсельмаш». Как сообщила «ПИКу» новый руководитель НХК «Офелии» Лилия Иванцова, четыре массовые постановки в исполнении старших составов стали лауреатами первой степени. Свой взнос в копилку побед внесли младшие составы. За танцы «Лето красное пропела», «На полянке» и «Матрешечки» они получили серебряные награды. Четыре золотых и пять серебряных медалей принесли «Офелии» выступления солистов и дуэтов.