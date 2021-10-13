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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские танцоры отличились на «Кубке юга России»

Каменские танцоры отличились на «Кубке юга России»

культура

Каменские танцоры отличились на «Кубке юга России»

Каменские танцоры отличились на «Кубке юга России»

Опубликовано

Золото народному хореографическому коллективу «Офелия» принесли массовые постановки, солисты и дуэты.

Международный конкурс, в котором приняли участие юные каменчане, проходил в субботу, 9 октября, в ростовском ДК «Ростсельмаш». Как сообщила «ПИКу» новый руководитель НХК «Офелии» Лилия Иванцова, четыре массовые постановки в исполнении старших составов стали лауреатами первой степени. Свой взнос в копилку побед внесли младшие составы. За танцы «Лето красное пропела», «На полянке» и «Матрешечки» они получили серебряные награды. Четыре золотых и пять серебряных медалей принесли «Офелии» выступления солистов и дуэтов.  

  • Каменские танцоры отличились на «Кубке юга России»
  • Каменские танцоры отличились на «Кубке юга России»
  • Каменские танцоры отличились на «Кубке юга России»
  • Каменские танцоры отличились на «Кубке юга России»
  • Каменские танцоры отличились на «Кубке юга России»
  • Каменские танцоры отличились на «Кубке юга России»
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