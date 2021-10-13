анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 13 октября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 41-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Каменск идет в баню. После долгих и жарких дискуссий городская дума все-таки дала добро на покупку котла для главной каменской бани, которая с прошлого года не работает. Есть все шансы, что на Пушкина снова начнут мыть и парить. »4-5
- Когда будет мост номер два. «Автодор» уже подготовил проект моста через Донец взамен временного. Дело за малым — найти 3 миллиарда рублей и подрядчика. /2
- Прокурор уехал, городу назначен новый. Полгода исполнять обязанности городского прокурора будет каменчанка в погонах. /6-7
- Каменчане не хотят управлять хламом. Власти города настаивают на передачу мусорок жильцам, но пока не получается. »3
- Обязанности прокурора исполняет каменчанка. Приказом прокуратуры Ростовской области от 8 октября младший советник юстиции Громченко Наталья Васильевна назначена заместителем каменского городского прокурора, на нее же возложены обязанности прокурора. /7
- «Можно» и «нельзя» для дачников. Как спасти участок от воров зимой — вопрос, который беспокоит дачников каждую осень. Самые действенные советы передаются из уст в уста и записываются в «амбарную» книгу. Предлагаем несколько ноу-хау от каменских садоводов. /8
- Прорыв предугадать не получилось. «Если на улице раскапывают теплосети — скоро отопительный сезон», — ерничали каменчане, наблюдавшие, как 6 октября на центральном проспекте, в районе выезда на ул. Гагарина, разгромили асфальт, уложенный двумя неделями ранее. /9
- Картошка резко оторвалась от земли. Ростовстат официально зафиксировал скачок цен на картофель — 21% за месяц. За год корнеплоды подорожали почти вдвое. Каменчане в панике: запасаться или нет, покупать сейчас или подешевеет? /10, 11
- Боюсь, что меня вернут домой. Ежедневно по всей стране подростки убегают из дома. Перепуганные родители мечутся по городу, не зная, где искать и к кому бежать за помощью. Но у всех побегов есть вполне определенные причины, и, если о них знать, можно избежать драм и трагедий. Яркий тому пример — каменские истории. /12, 13
- Ледовую площадку, на которой можно будет не только играть в хоккей, но и кататься на коньках, поставят на месте Дома офицеров. Об этом «ПИКу» рассказал председатель каменской «Федерации хоккея» (ФХ) Валерий Пимашкин. /30