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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 13 октября

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 13 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 13 октября

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 41-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Каменск идет в баню. После долгих и жарких дискуссий городская дума все-таки дала добро на покупку котла для главной каменской бани, которая с прошлого года не работает. Есть все шансы, что на Пушкина снова начнут мыть и парить. »4-5
  • Когда будет мост номер два. «Автодор» уже подготовил проект моста через Донец взамен временного. Дело за малым — найти 3 миллиарда рублей и подрядчика. /2
  • Прокурор уехал, городу назначен новый. Полгода исполнять обязанности городского прокурора будет каменчанка в погонах. /6-7
  • Каменчане не хотят управлять хламом. Власти города настаивают на передачу мусорок жильцам, но пока не получается. »3
  • Обязанности прокурора исполняет каменчанка. Приказом прокуратуры Ростовской области от 8 октября младший советник юстиции Громченко Наталья Васильевна назначена заместителем каменского городского прокурора, на нее же возложены обязанности прокурора. /7
  • «Можно» и «нельзя» для дачников. Как спасти участок от воров зимой — вопрос, который беспокоит дачников каждую осень. Самые действенные советы передаются из уст в уста и записываются в «амбарную» книгу. Предлагаем несколько ноу-хау от каменских садоводов. /8
  • Прорыв предугадать не получилось. «Если на улице раскапывают теплосети — скоро отопительный сезон», — ерничали каменчане, наблюдавшие, как 6 октября на центральном проспекте, в районе выезда на ул. Гагарина, разгромили асфальт, уложенный двумя неделями ранее. /9
  • Картошка резко оторвалась от земли. Ростовстат официально зафиксировал скачок цен на картофель — 21% за месяц. За год корнеплоды подорожали почти вдвое. Каменчане в панике: запасаться или нет, покупать сейчас или подешевеет? /10, 11
  • Боюсь, что меня вернут домой. Ежедневно по всей стране подростки убегают из дома. Перепуганные родители мечутся по городу, не зная, где искать и к кому бежать за помощью. Но у всех побегов есть вполне определенные причины, и, если о них знать, можно избежать драм и трагедий. Яркий тому пример — каменские истории. /12, 13
  • Ледовую площадку, на которой можно будет не только играть в хоккей, но и кататься на коньках, поставят на месте Дома офицеров. Об этом «ПИКу» рассказал председатель каменской «Федерации хоккея» (ФХ) Валерий Пимашкин. /30

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 13 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 13 октября

Автор: 13.10.2021
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