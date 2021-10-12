Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске водитель автобуса умер на железнодорожном переезде

происшествия

В Каменске водитель автобуса умер на железнодорожном переезде

Опубликовано

 ЧП произошло во второй половине дня  12 октября в районе ДК Маяковского. 

Мужчина управлял микроавтобусом Hyundai, в салоне находился один. Двигался со стороны ул. Кирова по направлению к парку Маяковского. Во время проезда через ж/д пути водителю стало плохо, он потерял управление транспортом и автобус покатился в сторону кафе «Жаворонок», где врезался в припаркованные автомобили.

— Я был на месте аварии. Водителю стало плохо за рулем. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно, мужчина скончался. Предварительно — сердечный приступ, — комментирует произошедшее начальник Каменского управления по делам ГО и ЧС Юрий Плотников.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 октября

Автор: 05.10.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Каменчанку насмерть придавило собственным автомобилем

происшествия

Каменчанку насмерть придавило собственным автомобилем

В Каменске водитель автобуса умер на железнодорожном переезде

происшествия

В Каменске водитель автобуса умер на железнодорожном переезде

Каменску назначили нового исполняющего обязанности прокурора

власть

Каменску назначили нового исполняющего обязанности прокурора

Каменская прокуратура проверила выплаты стоматологам

власть

Каменская прокуратура проверила выплаты стоматологам

Северский Донец обмелел за ночь

общество

Северский Донец обмелел за ночь

Реклама
Вверх