ЧП произошло во второй половине дня 12 октября в районе ДК Маяковского.

Мужчина управлял микроавтобусом Hyundai, в салоне находился один. Двигался со стороны ул. Кирова по направлению к парку Маяковского. Во время проезда через ж/д пути водителю стало плохо, он потерял управление транспортом и автобус покатился в сторону кафе «Жаворонок», где врезался в припаркованные автомобили.

— Я был на месте аварии. Водителю стало плохо за рулем. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно, мужчина скончался. Предварительно — сердечный приступ, — комментирует произошедшее начальник Каменского управления по делам ГО и ЧС Юрий Плотников.