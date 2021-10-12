12 октября сотрудники миссии ОБСЕ начали вывоз служебных автомобилей с территории своей штаб-квартиры, которая располагается в гостинице «Гранд-Отель».

Действие очередного мандата миссии, которая базировалась в Каменске несколько лет, закончился 30 сентября.

Штаб-квартира миссии ОБСЕ в Ростовской области работала в Каменске-Шахтинском с 29 июля 2014 года. За это время в Каменском штабе сменились четыре руководителя: Поль Пикар, Симон Ойгстер, Флавьен Шаллер, Дьердь Варга. Наблюдатели несли службу на МАПП «Донецк» и «Гуково».

Как ранее сообщалось на официальном сайте МИД России, 2 сентября Российская Федерация объявила о решении не продлевать мандат Группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы после его истечения. Развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины. Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта.

За 7 лет своей деятельности представители ОБСЕ не зафиксировали ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, но жест доброй воли России остался без ответа.

Стало очевидным, что деятельность Группы наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования, и ее продолжение нецелесообразно.