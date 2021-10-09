Приказ подписан Прокуратурой Ростовской области 8 октября 2021 года.

Согласно приказу, младший советник юстиции Громченко Наталья Васильевна назначена заместителем каменского городского прокурора, на нее же возложены на ближайшие полгода обязанности каменского городского прокурора.

Н. Громченко с 2000 года работала в мировом суде Каменского района, с 2005 по 2011 годы проходила службу в МВД на различных должностях, от следователя до начальника дознания. В 2011 году была принята в прокуратуру Ростовской области, где занимала должности от помощника до заместителя прокурора в Каменской городской прокуратуре и прокуратуре г. Донецка и г. Гуково.

В. Рымашевский, возглавлявший ведомство в Каменске с 2018 года, в сентябре 2021 года покинул пост и возглавил прокуратуру в Азове.