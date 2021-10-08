По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом в донском регионе увеличилось на 523 и на утро 8 октября нарастающим итогом достигло 142 712 человек.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3399. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

По данным Роспотребнадзора, за весь период в области выздоровели 122 687 человек, в том числе за последние сутки – 367.

Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах региона, в том числе 8 в Каменске.

Среди новых заболевших 32,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 26,8% – от 46 до 65 лет; 14,3% – от 66 до 79 лет; 5% – старше 80 лет; 21% – дети.

Лечение в стационарах получают 4370 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 59 человек, на неинвазивной ИВЛ – 337 человека.

В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия еще 15 человек с COVID-19. Это девять женщин — две по 61 году, 65, 67, 72, 76, 79, 84, 90 лет — и шестеро мужчин – 39, 64, 66, 84, 87, 90 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 7041 человек.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 16 794 теста на коронавирусную инфекцию. За весь период выполнено 4 млн 096,17 тыс. исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 337,08.

На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1 млн 595,27 тыс. человек, за сутки – 5017. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 1 млн 508,86 тыс. человек, за сутки – 4930.