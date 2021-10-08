Рано утром 8 октября произошло возгорание на территории, граничащей с ныне закрытым полигоном ТКО.

Сюда свозят растительный мусор — ветки и смет, собранные во время субботников, и содержимое навалов возле контейнерных площадок.

На данный момент на горящей территории сильное задымление, дым и гарь накрыли часть пос. Южного в сторону выезда из города на Донецк.

По словам начальника каменского управления по ГО и ЧС Юрия Плотникова, ввиду сильного задымления тушить эту территорию не представляется возможным. Сотрудники управления предпринимают меры для того, чтобы не допустить распространения возгорания степи.