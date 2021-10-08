Жильцы связывали отсутствие горячей воды, в то время когда в квартирах жуткий холод, с ремонтными работами, развернувшимися на пр. Карла Маркса. И оказались правы.

Как пояснила «ПИКу» главный диспетчер аварийно-диспетчерской службы и участка по техобслуживанию и капремонту теплосетей МУП «Каменсктеплосеть» Елена Деева, помимо прохудившейся трубы отопления, решено было заменить и трубу горячего водоснабжения. Замену трубы, по которой поступает горячая вода в близлежащие дома, завершили сегодня. К концу дня обещают возобновить горячее водоснабжение.

— Работы эти внеплановые, и предугадать порыв на только что отремонтированной дороге было невозможно, — сообщила она нашему корреспонденту.

Напомним, проезд по участку пр. Карла Маркса между улицами Щаденко и Желябова будет закрыт до 13 октября включительно. За это время планируется не только провести аварийные работы, но и восстановить дорогу. Кстати, заново асфальтировать разрытый участок будет подрядчик, который выполнял капремонт всего проспекта — ООО «Каменскавтодор».