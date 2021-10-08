Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В центре Каменска горячую воду обещают включить сегодня

В центре Каменска горячую воду обещают включить сегодня

ЖКХ

В центре Каменска горячую воду обещают включить сегодня

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

В центре Каменска горячую воду обещают включить сегодня

7 октября в девятиэтажках, в районе торгового комплекса «ВИП», отключили воду.

Опубликовано

Жильцы связывали отсутствие горячей воды, в то время когда в квартирах жуткий холод, с ремонтными работами, развернувшимися на пр. Карла Маркса. И оказались правы.

Как пояснила «ПИКу» главный диспетчер аварийно-диспетчерской службы и участка по техобслуживанию и капремонту теплосетей МУП «Каменсктеплосеть» Елена Деева, помимо прохудившейся трубы отопления, решено было заменить и трубу горячего водоснабжения. Замену трубы, по которой поступает горячая вода в близлежащие дома, завершили сегодня. К концу дня обещают возобновить горячее водоснабжение.

— Работы эти внеплановые, и предугадать порыв на только что отремонтированной дороге было невозможно, — сообщила она нашему корреспонденту.

Напомним, проезд по участку пр. Карла Маркса между улицами Щаденко и Желябова будет закрыт до 13 октября включительно. За это время планируется не только провести аварийные работы, но и восстановить дорогу. Кстати, заново асфальтировать разрытый участок будет подрядчик, который выполнял капремонт всего проспекта — ООО «Каменскавтодор».

В центре Каменска горячую воду обещают включить сегодня

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 октября

Автор: 05.10.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Каменчанку насмерть придавило собственным автомобилем

происшествия

Каменчанку насмерть придавило собственным автомобилем

В Каменске отопительный сезон может опоздать почти на месяц

ЖКХ

В Каменске и районе начали подавать отопление

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 октября

Каменская прокуратура проверила выплаты стоматологам

власть

Каменская прокуратура проверила выплаты стоматологам

На заброшенной стройке в Каменске наводят чистоту

общество

В Каменске обманутым дольщикам обещают вернуть деньги

Реклама
Вверх