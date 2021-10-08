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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

3 млрд рублей необходимо на новый мост на трассе М4 «Дон»

Мост на трассе М4 «Дон» через Северский Донец добили большегрузы

транспорт

3 млрд рублей необходимо на новый мост на трассе М4 «Дон»

3 млрд рублей необходимо на новый мост на трассе М4 «Дон»

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В проектно-сметной документации на строительство автомобильного моста через реку Северский Донец прописана сумма — 3,3 млрд рублей. Впереди еще торги.

По информации заместителя директора ростовского филиала госкомпании «Автодор» Олега Плешакова, проект на строительство нового моста и разборку старого готов и одобрен Главгосэкспертизой. 

— Теперь нас ждет конкурсная процедура, в ходе которой определится подрядчик, — пояснил О. Плешаков. — И только после конкурсной процедуры мы сможем озвучить точную сумму, за которую компания будет готова выполнить строительные работы.
Старую мостовую конструкцию мы будем полностью сносить. Новое пролетное строение — индивидуальной проектировки. Пролетное строение будет представлять собой неразрезную сталежелезобетонную балку, состоящую из двух цельноперевозимых коробчатых стальных балок заводской готовности, объединенных между собой системой поперечных балок с шагом 3 м.
По новому мосту будет организовано трехполосное движение с севера на юг (по действующему сегодня мосту с юга на север движение будет по двум полосам).
Согласно расчетам, мост будет состоять из пяти пролетов общей длиной 397 м и шириной 20 м. Проект моста предусматривает тротуар шириной чуть больше 2 м.
Работы по строительству начнутся не раньше конца этого года. Общая продолжительность строительства объекта составляет 34 месяца.

Напомним, аварийный мост на трассе М4 «Дон» через Северский Донец закрыли в начале лета 2019 года. Его несущая способность была нарушена в результате несоблюдения режима нагруженности. Взамен аварийного возведен временный двухполосный мост длиной 362 м из металлоконструкций, использованных на строительстве Крымского моста. 

3 млрд рублей необходимо на новый мост на трассе М4 «Дон»

Для справки

Закрытый сегодня автодорожный мост через Северский Донец, движение по которому осуществлялось в направлении Москва – Ростов-на-Дону, построен Министерством транспортного строительства СССР и введен в эксплуатацию в 1966 г., капитально отремонтирован в 1999-м. Полная длина моста (расстояние между задними гранями устоев) составляет 380,84 м. Габарит проезжей части – 8,1 м. С обеих сторон проезжей части устроены тротуары шириной 1,52 м на накладных блоках. Подмостовое пространство перекрыто пятью пролетами рамно-подвесной системы.

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