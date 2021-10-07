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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске частично закрыт для проезда центральный проспект

В Каменске частично закрыт для проезда центральный проспект

ЖКХ

В Каменске частично закрыт для проезда центральный проспект

Опубликовано

До 13 октября включительно будет закрыт проезд по нечетной стороне пр. Карла Маркса на участке между улицами Щаденко и Желябова.

Объехать перекрытый участок можно по пер. Крупской с выездом на проспект от ул. Желябова, либо по пер. Володарского с выездом на ул. Ленина.

Причина — 6 октября в этом районе произошла авария на сетях теплоснабжения.

Как пояснила «ПИКу» главный диспетчер аварийно-диспетчерской службы и участка по техобслуживанию и капремонту теплосетей МУП «Каменсктеплосеть» Елена Деева, неделя потребуется для того, чтобы провести ремонт трубы отопления, проходящей в этом месте, а затем восстановить дорожное покрытие.

Восстанавливать асфальт на местах разрытий будет подрядчик, который выполнял капремонт этой дороги, — ООО «Каменскавтодор». Соответствующая договоренность между этой организацией и МУП «Каменсктеплосеть» имеется.

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