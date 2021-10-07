7 октября в связи с жутким холодом в помещениях закрылись детские сады №№ 2, 6, 8, 9, 15, 17 и 19.

Возобновится деятельность этих дошкольных учреждений с началом отопительного сезона, ориентировочно с 15 октября. Об этом «ПИКу» сообщили возмущенные жители донецкого поселка ЦОФ.

В понедельник, 4 октября, местная газета «Новость» сообщила о том, что с этого дня в образовательных учреждениях — детских садах и школах — отопительный сезон должен был начаться. Однако на самом деле топить начали только во 2-м и 3-м микрорайонах и в нескольких детсадах в центральной части города, где имеется возможность подключить эти объекты к котельной отдельно от многоквартирных домов.