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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке из-за холодaа закрыли семь детских садов

Детсад в Старой Станице не зарыли в землю, а открыли

образование

В Донецке из-за холодaа закрыли семь детских садов

Опубликовано

7 октября в связи с жутким холодом в помещениях закрылись детские сады №№ 2, 6, 8, 9, 15, 17 и 19.

Возобновится деятельность этих дошкольных учреждений с началом отопительного сезона, ориентировочно с 15 октября. Об этом «ПИКу» сообщили возмущенные жители донецкого поселка ЦОФ.

В понедельник, 4 октября, местная газета «Новость» сообщила о том, что с этого дня в образовательных учреждениях — детских садах и школах — отопительный сезон должен был начаться. Однако на самом деле топить начали только во 2-м и 3-м микрорайонах и в нескольких детсадах в центральной части города, где имеется возможность подключить эти объекты к котельной отдельно от многоквартирных домов.

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