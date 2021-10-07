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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

МВД изменило правила запрета выезда детей за границу

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власть

МВД изменило правила запрета выезда детей за границу

МВД изменило правила запрета выезда детей за границу

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Теперь родитель, усыновитель или опекун вправе запретить как сам факт выезда ребенка за рубеж, так и указать конкретные страны, в которые ребенку будет запрещено выезжать.

Кроме того, у родителей появилась возможность выбирать — запретить путешествия ребенка до 18 лет либо указать конкретный период, в течение которого выезжать за пределы России чадо будет не в праве.

Соответствующее заявление следует подавать в отдел миграции МВД России на региональном или районном уровне. Родитель, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации, может лично подать заявление о несогласии на выезд в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ по месту своего пребывания.

Также, согласно Приказу МВД № 651 от 31 августа 2021, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, законный представитель ребенка вправе отозвать заявление о несогласии на выезд, опять же обратившись в отдел миграции МВД с заявлением.

Изменился и порядок приема такого заявления. Теперь сотрудник инстанции обязан принять заявление, даже если гражданин не может в нем расписаться. В этом случае на месте росписи следует ставить прочерк и указывать причину ее отсутствия.

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