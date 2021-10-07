Утром в четверг, 7 октября, подрядчик «Октябрьское ДРСУ» начал укладку асфальта на нечетной стороне ул. Ворошилова — от пер. Башкевича до ул. Сафонова.

Как пояснил «ПИКу» представитель подрядной организации, полностью перекрывать этот участок дороги не планируется — автомобильное движение будет осуществляться по одной полосе. Однако, учитывая, что на второй полосе стоит дорожно-ремонтная техника, разъехаться двум авто будет крайне сложно. Поэтому во избежание долгих стояний в пробке объезжать ремонтируемый участок ул. Ворошилова лучше по ул. Щаденко или объездной дороге.