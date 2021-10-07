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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

7 октября движение по улице Ворошилова ограничено

7 октября движение по улице Ворошилова ограничено
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

7 октября движение по улице Ворошилова ограничено

Опубликовано

Утром в четверг, 7 октября, подрядчик «Октябрьское ДРСУ» начал укладку асфальта на нечетной стороне ул. Ворошилова — от пер. Башкевича до ул. Сафонова.

Как пояснил «ПИКу» представитель подрядной организации, полностью перекрывать этот участок дороги не планируется — автомобильное движение будет осуществляться по одной полосе. Однако, учитывая, что на второй полосе стоит дорожно-ремонтная техника, разъехаться двум авто будет крайне сложно. Поэтому во избежание долгих стояний в пробке объезжать ремонтируемый участок ул. Ворошилова лучше по ул. Щаденко или объездной дороге.

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