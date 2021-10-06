На этой неделе Правительство РФ намерено направить эти деньги на капитальный ремонт крупнейшего в Ростове-на-Дону канализационного коллектора.

Федеральное финансирование будет направлено на восстановление объекта и его защиту от дальнейшего разрушения, сообщает ТАСС.

Отметим, общая сумма денег в госбюджете, предусмотренная на реконструкцию ростовского коллектора, составляет более 1 млрд руб. Работы планируется завершить в 2023 году в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

К слову, в аварийном состоянии находится и канализационный коллектор в Каменске-Шахтинском. Однако на данный момент таких финансовых вложений на его восстановление ждать не стоит, так как городские сети водоотведения находятся в собственности ОАО «Исток».

Ранее газета «ПИК» сообщала, что Каменский районный суд обязал это предприятие восстановить все разрытия над участком коллектора на ул. Ворошилова до 9 апреля 2022 года, но, по словам гендиректора Евгения Погурца, финансовых возможностей реализовать эту задачу нет.