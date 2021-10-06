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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростове-на-Дону начали подавать тепло

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В Ростове-на-Дону начали подавать тепло

В Ростове-на-Дону начали подавать тепло

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6 октября в донской столице начался отопительный сезон. Соответствующее постановление глава администрации города Алексей Логвиненко подписал накануне.

С этого дня начали отапливать детские сады, школы и больницы. К 8 октября теплоноситель начнут запускать в многоквартирные дома и организации.

— Поручил районам, управлениям образования и здравоохранения контролировать процесс подключения потребителей к источникам теплоснабжения в соответствии с графиками. В течение двух недель необходимо завершить регулировку централизованного теплоснабжения, — отметил Алексей Логвиненко в своем инстаграм-аккаунте.

Что касается Каменска, то здесь о дате начала отопительного сезона пока ничего неизвестно. Однако по опыту прошлого года хочется надеяться на то, что глава Владимир Шевченко последует примеру столицы региона и даст добро на начало отопительного сезона в ближайшие дни.

К слову, в 2020 году в Ростове отопительный сезон начался 15 октября, в Каменске — 19 октября.

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