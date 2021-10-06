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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменская прокуратура проверила выплаты стоматологам

Помощник каменского городского прокурора Георгий Тищенко: «Нарушения обнаружены в части невыплаты денежных средств некоторым сотрудникам за выслугу лет, сложность и напряженность. Главному врачу внесено представление об устранении нарушений, назначен штраф».

власть

Каменская прокуратура проверила выплаты стоматологам

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Работники государственной стоматологической поликлиники Каменска этим летом обратились в трудовую инспекцию с просьбой проверить, из чего складывается и как начисляется их зарплата. 

Стоматологи также сообщили о своем обращении в средства массовой информации.

В сообщении говорилось, что работникам постоянно выплачивают зарплату ниже установленной законом минималки. Более того, как утверждали медики, в справках о доходах стоит одно, а на руки по факту люди получают совсем другое — и не в их пользу. Помимо этого, из зарплаты сотрудников производят множество удержаний на самые разные нужды.

По факту публикации в СМИ каменская городская прокуратура провела проверку.

— Выяснилось, что массовых жалоб не было — недовольных четыре человека, двое из которых — медики, трудоустроенные в государственную стоматологию на условии сдельной оплаты труда, — комментирует помощник каменского городского прокурора Георгий Тищенко. — Нарушения обнаружены в части невыплаты денежных средств некоторым сотрудникам за выслугу лет, сложность и напряженность. Главному врачу внесено представление об устранении нарушений, назначен штраф. 

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