Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанку насмерть придавило собственным автомобилем

Каменчанку насмерть придавило собственным автомобилем

происшествия

Каменчанку насмерть придавило собственным автомобилем

Опубликовано

46-летняя женщина в тот злополучный день поехала с мужем в лес за грибами.

Трагедия случилась 4 октября около 17.00 на автомобильной дороге х. Вишневецкий — х. Михайлов. Жительница Каменска вместе с супругом ехала на «Ниссане» в сторону х. Вишневецкого. Она была за рулем, муж — на соседнем пассажирском сиденье. В какой-то момент на грунтовой дороге водитель потеряла управление автомобилем. Машину стало крутить в разные стороны, после чего вынесло с проезжей части. Женщина вылетела из салона через дверное окно, автомобиль перевернулся и упал на пострадавшую. От полученных травм она скончалась на месте ДТП еще до приезда спасателей. Супруг погибшей был доставлен в больницу с диагнозом «закрытый перелом ключицы». 

Каменчанку насмерть придавило собственным автомобилем

Сотрудникам ГИБДД выживший мужчина пояснил, что все произошло очень быстро, он даже не успел понять, сколько раз перевернулся их автомобиль, по его словам, он и его супруга были пристегнуты ремнями безопасности.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 октября

Автор: 05.10.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Без сертификатов, справок и ПЦР-тестов на Дону никуда не пустят

власть

Из-за ухудшения эпидситуации на Дону вводятся новые ограничения

Главный врач каменской ЦГБ обратился к жителям города

здоровье

Главный врач каменской ЦГБ обратился к жителям города

Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников

общество

Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников

В Каменске наградили девушку, нашедшую двух пропавших школьниц

происшествия

В Каменске наградили девушку, нашедшую двух пропавших школьниц

В Донецке затопили - несмотря на бабье лето

ЖКХ

В десяти районах Ростовской области включили отопление

Реклама
Вверх