46-летняя женщина в тот злополучный день поехала с мужем в лес за грибами.

Трагедия случилась 4 октября около 17.00 на автомобильной дороге х. Вишневецкий — х. Михайлов. Жительница Каменска вместе с супругом ехала на «Ниссане» в сторону х. Вишневецкого. Она была за рулем, муж — на соседнем пассажирском сиденье. В какой-то момент на грунтовой дороге водитель потеряла управление автомобилем. Машину стало крутить в разные стороны, после чего вынесло с проезжей части. Женщина вылетела из салона через дверное окно, автомобиль перевернулся и упал на пострадавшую. От полученных травм она скончалась на месте ДТП еще до приезда спасателей. Супруг погибшей был доставлен в больницу с диагнозом «закрытый перелом ключицы».

Сотрудникам ГИБДД выживший мужчина пояснил, что все произошло очень быстро, он даже не успел понять, сколько раз перевернулся их автомобиль, по его словам, он и его супруга были пристегнуты ремнями безопасности.