С начала этой недели отопление запустили в районных школах и детских садах, оборудованных системой индивидуального отопления.

В частности, в этот день потеплели батареи в школах Самбуровского и других сельских поселений.

К сожалению, до официального начала отопительного сезона не удастся запустить теплоноситель в образовательные учреждения хуторов Старая Станица, Астахов, Богданов, а также поселков Глубокого и Чистоозерного. Эти школы подключены к централизованной системе отопления, и давать им тепло отдельно от остальных объектов возможности нет, пояснили «ПИКу» в администрации Каменского района.

В целом же объекты района готовы в началу отопительного сезона почти на 100%.