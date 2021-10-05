Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе начали подавать отопление

ЖКХ

В Каменском районе начали подавать отопление

Опубликовано

С начала этой недели отопление запустили в районных школах и детских садах, оборудованных системой индивидуального отопления.

В частности, в этот день потеплели батареи в школах Самбуровского и других сельских поселений.

К сожалению, до официального начала отопительного сезона не удастся запустить теплоноситель в образовательные учреждения хуторов Старая Станица, Астахов, Богданов, а также поселков Глубокого и Чистоозерного. Эти школы подключены к централизованной системе отопления, и давать им тепло отдельно от остальных объектов возможности нет, пояснили «ПИКу» в администрации Каменского района.

В целом же объекты района готовы в началу отопительного сезона почти на 100%.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 6 октября

Автор: 05.10.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Без сертификатов, справок и ПЦР-тестов на Дону никуда не пустят

власть

Из-за ухудшения эпидситуации на Дону вводятся новые ограничения

Главный врач каменской ЦГБ обратился к жителям города

здоровье

Главный врач каменской ЦГБ обратился к жителям города

Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников

общество

Умер «певец каменских улиц» Виктор Банников

В Каменске наградили девушку, нашедшую двух пропавших школьниц

происшествия

В Каменске наградили девушку, нашедшую двух пропавших школьниц

В Донецке затопили - несмотря на бабье лето

ЖКХ

В десяти районах Ростовской области включили отопление

Реклама
Вверх